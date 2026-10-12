СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили поездку в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили запланированный визит в Москву на фоне кризиса в отношениях с Украиной. Поездка состоится не раньше, чем станет ясно, готовы ли Киев и Европа поддержать новое единое мирное предложение для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.

При этом ранее планировали, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев на этой неделе.

На прошлой неделе в Майами прошли переговоры между украинской делегацией и представителями США, которые, по данным СМИ, прервались досрочно после заявления президента США Дональда Трампа о заключении сделки с РФ по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое предложение по урегулированию украинского конфликта.

Трамп также заявил журналистам, что Владимир Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. По мнению американского президента, Украине нужен новый лидер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.