Виновата опухоль: названа причина смерти Александра Митты

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Режиссер и народный артист России Александр Митта скончался из-за онкологического заболевания — рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении, сообщает SHOT .

Митту увезли в больницу из его московской квартиры 30 июня. Мужчина потерял сознание.

Тогда врачи выявили у режиссера сопор — состояние угнетения сознания, проявляющееся в виде глубокого сна. Митту положили в хоспис, где он и ушел из жизни 14 июля.

Митта закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Снял большое количество проектов, наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Был награжден несколькими ТЭФИ за сценарий, режиссуру и лучший сериал.