Находился в сопоре: стало известно, как Митта провел последние дни жизни

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Режиссер Митта умер в хосписе в близком к коме состоянии

Режиссер, народный артист РФ Александр Митта ушел из жизни минувшей ночью в хосписе. Несколько дней до кончины он находился в сопоре, сообщает SHOT .

Сопор — это состояние угнетенного сознания и глубокого сна, близкое к коме.

Самочувствие легендарного кинорежиссера ухудшилось довольно давно на фоне борьбы с раком почки. Он принимал сильные обезболивающие и имел статус паллиативного пациента.

Народного артиста экстренно госпитализировали 30 июня из его столичной квартиры. Он почти не разговаривал и не двигался.

В ночь на понедельник 92-летний режиссер умер. О месте и времени прощания с Миттой на данный момент информации нет.