Помощник Митты подтвердил госпитализацию режиссера

Помощник легендарного кинорежиссера Александра Митты Геннадий Иванов подтвердил журналистам информацию о госпитализации маэстро, но при этом отказался раскрывать какие-либо подробности, пишет ТАСС .

«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — заявил Иванов.

Помощник кинорежиссера не стал не только раскрывать какие-либо подробности о состоянии 92-летнего народного артиста России, но также не уточнил дату, когда тот попал на больничную койку.

При этом ранее сын народного артиста России Александра Митты Евгений Митта заявил, что сообщения о госпитализации его звездного отца в больницу в тяжелом состоянии не соответствуют действительности. По словам Митта-младшего, с его папой все хорошо.