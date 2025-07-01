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Сын Александра Митты опроверг новость о его госпитализации в тяжелом состоянии

Сын народного артиста России Александра Митты Евгений Митта опроверг информацию о госпитализации отца в тяжелом состоянии. Он заявил, что у режиссера все хорошо, сообщает РИА Новости .

«Это неправда. Все хорошо», — опроверг слухи Евгений Митта.

Ранее SHOT опубликовал новость о госпитализации артиста. Якобы он попал в больницу в состоянии сопора — угнетенного сознания и глубокого сна.

В СМИ сообщили, что Митта находится в центре паллиативной помощи. Журналисты заявили, что у режиссера начались осложнения на фоне рака почки.