Умер режиссер, народный артист РФ Александр Митта

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня», — отметил он.

Евгений Митта добавил, что любил отца и скорбит по нему. Александра Митту увезли в больницу 1 июля в тяжелом состоянии.

В последнее время Митта боролся с раком. В 2023 году он попал в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Раньше у него был микроинсульт.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он отучился на режиссерском факультете во Всесоюзном государственном институте кинематографии.

Снял большое количество работ. Наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Получал премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал» и «За лучшую режиссуру».