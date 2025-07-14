Прогноз курса рубля к юаню с 14 по 18 июля — мнение финансиста

Китайский юань на Московской бирже немного ослаб в конце прошлой рабочей недели. При этом добавляют неопределенности рублю вновь открывшиеся перспективы ужесточения санкционной политики, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Не добавила оптимизма юаню свежая июньская статистика по индексу цен китайских производителей (PPI), который показал максимальное за почти 2 года снижение, а также рост базовой инфляции, отмечает эксперт. В качестве факторов, спровоцировавших это, — торговая война с США, а также слабый внутренний спрос. При этом в качестве мер поддержки экономики китайские власти планируют более жесткое регулирование ценообразования.

«Траектория движения двух валют на предстоящей неделе во многом будет определяться геополитическими новостями, реакцией на заявление (президента США – ред.) Дональда Трампа по России, а также дальнейшим развитием событий в тарифном противостоянии КНР и США», — полагает Тимошенко.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня с 14 по 18 июля составит 10,80-11,20 рубля.