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Трамп приедет на съезд республиканцев, несмотря на стрельбу на митинге

Бизнесмен и политик Дональд Трамп планирует приехать на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, сообщает ТАСС .

Мероприятие не будут отменять из-за стрельбы на митинге в Пенсильвании.

В заявлении сопредседателей нацкомитета партии отмечается, что гости начали прибывать на мероприятие.

Сейчас обстановка в центре Милуоки спокойная. Секретная служба и полицейские оцепили ряд улиц, находящихся возле арены Fiserv Forum, где пройдут ключевые мероприятия предстоящего съезда.

Ранее на Трампа совершено покушение. В него стреляли на митинге. Политика ранили в ухо. Врачи осмотрели его и отпустили. Стрелявшего устранила американская Секретная служба. По факту покушения на Трампа проводится расследование.