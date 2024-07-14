Трамп приедет на съезд республиканцев, несмотря на стрельбу на митинге
Бизнесмен и политик Дональд Трамп планирует приехать на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, сообщает ТАСС.
Мероприятие не будут отменять из-за стрельбы на митинге в Пенсильвании.
В заявлении сопредседателей нацкомитета партии отмечается, что гости начали прибывать на мероприятие.
Сейчас обстановка в центре Милуоки спокойная. Секретная служба и полицейские оцепили ряд улиц, находящихся возле арены Fiserv Forum, где пройдут ключевые мероприятия предстоящего съезда.
Ранее на Трампа совершено покушение. В него стреляли на митинге. Политика ранили в ухо. Врачи осмотрели его и отпустили. Стрелявшего устранила американская Секретная служба. По факту покушения на Трампа проводится расследование.