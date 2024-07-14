Трамп рассказал о своем ранении после покушения
Потерял много крови: Трамп о своем состоянии после выстрелов
Экс-президент Дональд Трамп впервые прокомментировал свое состояние после покушения, пишет газета «Известия».
«В меня выстрелили, пробив верхнюю часть правого уха, произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — сообщил бывший американский лидер.
Он также поблагодарил Секретную службу и выразил соболезнование семье погибшего на митинге.
Покушение на Трампа произошло в ходе его встречи со сторонниками в городе Батлер, штат Пенсильвания.
Политик был направлен к врачам, его состояние «нормальное».
Стрелок мог быть застрелен агентами Секретной Службы.
Президент США Джо Байден осудил инцидент.