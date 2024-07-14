Обама, Буш-младший и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы
Бывшие американские президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон поддержали бизнесмена и политика Дональда Трампа после стрельбы на митинге, сообщает РИА Новости.
«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал», — отметил Обама.
Он добавил, что вместе с супругой желает политику скорейшего выздоровления.
Буш-младший назвал стрельбу на митинге «трусливым нападением» и поблагодарил Секретную службу страны за оперативную работу.
Клинтон подчеркнул, что в США нет места насилию. Он добавил, что вместе с женой переживает за пострадавших на митинге.
Ранее на митинге сторонников Трампа совершено покушение на политика. Его ранили в ухо, но сразу после стрельбы кандидат в президенты поднялся на ноги и погрозил кулаком на камеру, трижды сказав Fight. Стрелка устранила Секретная служба США. По данному факту начато расследование.