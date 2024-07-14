Обама, Буш-младший и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы

Бывшие американские президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон поддержали бизнесмена и политика Дональда Трампа после стрельбы на митинге, сообщает РИА Новости .

«В нашей демократии абсолютно нет места политическому насилию. Хотя мы еще не знаем точно, что произошло, мы все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп серьезно не пострадал», — отметил Обама.

Он добавил, что вместе с супругой желает политику скорейшего выздоровления.

Буш-младший назвал стрельбу на митинге «трусливым нападением» и поблагодарил Секретную службу страны за оперативную работу.

Клинтон подчеркнул, что в США нет места насилию. Он добавил, что вместе с женой переживает за пострадавших на митинге.

Ранее на митинге сторонников Трампа совершено покушение на политика. Его ранили в ухо, но сразу после стрельбы кандидат в президенты поднялся на ноги и погрозил кулаком на камеру, трижды сказав Fight. Стрелка устранила Секретная служба США. По данному факту начато расследование.