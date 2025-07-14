Лекция «Исторический костюм Екатерининской эпохи» провели в Красногорске

Мероприятие было построено на демонстрации подлинных исторических артефактов. Гости смогли увидеть образцы тканей XVIII века, изысканные кружева, роскошные украшения и детально воссозданные костюмы как женского, так и мужского гардероба.

Светлана Басова представила слушателям уникальные модели костюмов, созданные по эскизам императрицы Екатерины II. Она рассказала об особенностях кроя, декоративных элементах и символике, заложенной в каждом наряде.

Кульминацией мероприятия стал эксклюзивный кинопоказ документального фильма «Крымская победа Василия Долгорукова». Фильм был приурочен к 303-летию со дня рождения князя В. М. Долгорукова-Крымского. Картина позволила присутствующим узнать больше о выдающемся военачальнике и его роли в истории России.

Завершилось мероприятие знакомством с краеведческим центром библиотеки. Гости смогли ознакомиться с богатым собранием материалов по истории региона, уникальными архивными документами, редкими изданиями и фотоматериалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.