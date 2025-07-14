Ухудшение на фоне рака: телеведущую Миткову экстренно госпитализировали

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Самочувствие 69-летней телеведущей Татьяны Митковой резко ухудшилось на фоне борьбы с раком, ее пришлось экстренно госпитализировать в одну из столичных клиник, сообщает Mash .

Онкологическое заболевание выявили у Митковой еще в 2009 году, а в 2016-м — обнаружили метастаз. С тех пор телеведущая проходит химиотерапию.

Звезда телеэкранов попала в больницу из-за того, что организм ослаб: просел иммунитет. После консилиума врачей было принято решение о продолжении текущей химиотерапии.

Миткова — заслуженная тележурналистка, экс-главред службы информации НТВ. Она является лауреатом премии ТЭФИ, также была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством».

Ранее стало известно о смерти режиссера, народного артиста РФ Александра Митты. Он скончался после продолжительной борьбы с раком.