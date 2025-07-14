Гарбузов: около 1400 школьников из инженерных классов посетили технополис Москвы

В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» около 1400 учащихся посетили производства ОЭЗ «Технополис Москва» в 2024–2025 учебном году. Это почти вдвое превышает показатель прошлого года, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что ОЭЗ «Технополис Москва» — не только центр промышленного роста, но и важный элемент формирования кадрового резерва столицы. Уже второй год особая экономическая зона выступает индустриальным партнером программы «Инженерный класс в московской школе».

«В его рамках ОЭЗ Москвы оказывает содействие в организации промышленных экскурсий, которые погружают юных инженеров в особенности работы высокотехнологичных производств. С сентября по май на экскурсиях предприятий на площадке „Печатники“ побывали около 1400 школьников из инженерных классов. Это почти в два раза больше, чем в 2023–2024 учебном году», — рассказал Гарбузов.

В программе участвуют более 15 крупных компаний ОЭЗ, включая ведущих российских производителей микроэлектроники, фотоники, медицинских изделий, новых материалов, а также разработчиков аддитивных и информационных технологий.

По словам директора института развития профильного обучения МГПУ Михаила Силантьева, для каждой экскурсии проектный офис инженерных классов готовит методические материалы с информацией о предприятии, востребованных инженерных профессиях и необходимых предпрофессиональных навыках.

«А после экскурсий ребята решают практико-ориентированные задания, которые помогают им убедиться, что математика, физика, информатика и знание технологий современного производства действительно необходимы во всех отраслях промышленности», — отметил Силантьев.

Проект «Инженерный класс в московской школе» реализуется с 2015 года. Старшеклассники учатся по системе «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер». Каждый ученик посещает минимум пять экскурсий: три в 10-м и две в 11-м классе, получая теоретические и практические знания от специалистов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркивает, что на территории зоны реализуется множество инициатив для развития производственных навыков у молодежи, включая проект «Техностажировка», в котором уже приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, ОЭЗ «Технополис Москва» четвертый год подряд заняла первое место среди всех особых экономических зон технико-внедренческого типа России.