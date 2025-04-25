Захарова назвала предполагаемых убийц генерал-лейтенанта Москалика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что Украина может иметь отношение к гибели заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, пишет РИА Новости .

«Есть основания полагать, что к убийству генерала Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы», — заявила Захарова.

Ранее Захарова назвала взрыв автомобиля в подмосковной Балашихе с целью убить Москалика терактом. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также, как и Захарова, считает, что Москалика могли убить по желанию Киева и Лондона.

Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля, когда проходил мимо припаркованного возле дома автомобиля. В этот момент подозреваемый в убийстве привел взрывное устройство в действие. Внутри транспортного средства находился в том числе газовый баллон.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта. Тело погибшего военного одними из первых нашли дети, которые гуляли во дворе.