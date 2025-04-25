«Там кто-то лежит, Боже мой!»: дети первыми нашли тело погибшего Москалика

В момент взрыва Volkswagen Passat в подмосковной Балашихе во дворе гуляли дети, которые сразу начали снимать происшествие на видео и одними из первых увидели тело погибшего замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, пишет «Осторожно, Москва» .

«А там не было людей? Я надеюсь, там не было людей. Боже мой. Позвоните пожарным. Вы позвонили пожарным? А там никого не было в машине? Там кто-то лежит! О, Боже мой, как же мне его жалко», — говорила за кадром девочка.

Она снимала все происходящее на видео и обращалась с вопросами к столпившимся взрослым сквозь слезы.

Снятый ребенком ролик длится более 2 минут, за это время за кадром прогремело еще несколько взрывов. Предположительно, взрывались колеса уже горевшего на тот момент Volkswagen Passat.

Ранее сообщалось, что по факту гибели Москалика Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Транспортное средство перед происшествием перепродавалось 3 раза, последним владельцем был 40-летний украинец.