СКР возбудил дело после взрыва автомобиля и гибели генерала Москалика в Балашихе

Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе рядом с жилым домом взорвался автомобиль, происшествие отняло жизнь у одного человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося, сообщает Следком.

На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, оперативные подразделения правоохранительных органов.

Ранее в Сети появились фото с места взрыва автомобиля, от которого практически ничего не осталось. В момент происшествия мимо транспортного средства проходил мужчина, он получил несовместимые с жизнью травмы.

Позднее выяснилось, что погибшим оказался генерал-майор Ярослав Москалик, служивший замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Заложенная в машину взрывчатка сработала, когда генерал проходил мимо транспорта.