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Baza: погибший при взрыве автомобиля в Балашихе оказался генералом Москаликом

Из-за взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, служивший замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, утверждает Baza . В машину была заложена самодельная бомба.

По данным канала, 59-летний Москалик проживал в районе, где произошел взрыв. Заложенная в машину взрывчатка сработала, когда генерал проходил мимо транспорта. Из-за взрыва Москалик погиб, утверждает издание.

Официально гибель Ярослава Москалика пока не подтверждалась.

Оперслужбы подтверждали ТАСС гибель одного человека при взрыве авто в Балашихе. По их данным, предварительная причина подрыва — срабатывание бомбы.

Изначально поступала информация, что при взрыве автомобиля в Балашихе мог погибнуть случайный прохожий.