Стало известно, кто погиб при взрыве машины в Балашихе

сегодня в 11:40

SHOT: погибшим при взрыве в Балашихе оказался случайный прохожий

При взрыве иномарки в Балашихе погиб случайный прохожий, утверждает SHOT . Не исключено, что в припаркованный автомобиль заложили самодельную бомбу.

Взрыв прогремел в автомобиле Volkswagen Passat, находившемся во дворе жилого дома на бульваре Нестерова. После этого иномарка вспыхнула и полностью сгорела.

По словам местных жителей, внутри Volkswagen лежал газовый баллон, который и мог взорваться.

На месте происшествия работают экстренные службы. Прочие обстоятельства случившегося выяснятся.

Очевидцы заявляли, что автомобиль взорвался с такой силой, что осколки транспорта разлетелись по двору, а одного из людей отбросило к подъезду.