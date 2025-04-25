Автомобиль взорвался у подъезда жилого дома в Балашихе
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Автомобиль взорвался у подъезда жилого дома по бульвару Нестерова в Балашихе. По предварительным данным, в машине могло сработать СВУ, сообщает Baza.
По словам очевидцев, взрыв был очень мощный. На опубликованных кадрах видно, что осколки разлетелись по двору.
Известно об одном погибшем. Хлопок был такой силы, что человека отбросило к подъезду.
Причину произошедшего и личность погибшего выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.