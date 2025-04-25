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Автомобиль взорвался у подъезда жилого дома в Балашихе

Автомобиль взорвался у подъезда жилого дома по бульвару Нестерова в Балашихе. По предварительным данным, в машине могло сработать СВУ, сообщает Baza .

По словам очевидцев, взрыв был очень мощный. На опубликованных кадрах видно, что осколки разлетелись по двору.

Известно об одном погибшем. Хлопок был такой силы, что человека отбросило к подъезду.

Причину произошедшего и личность погибшего выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.