Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Балашихе

В Сети опубликовали первые кадры с бульвара Нестерова в Балашихе, где у подъезда жилого дома взорвался автомобиль. От машины почти ничего не осталось, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники оперативных служб уже потушили пожар. Улица залита водой, а от автомобиля остался только обгоревший металлический кузов. Вокруг собрались люди, они наблюдают за работой МЧС.

По словам очевидцев, взрыв был очень мощным. На опубликованных кадрах видно, что осколки разлетелись по двору.

Известно об одном погибшем. Хлопок был такой силы, что человека отбросило к подъезду. Причину произошедшего и личность погибшего выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.