Взорванный в Балашихе Volkswagen Passat перепродавали 3 раза

Взорванный в подмосковной Балашихе Volkswagen Passat до происшествия минимум 3 раза сменил владельцев. Последним хозяином автомобиля был 40-летний житель украинского города Сумы, пишет Mash .

Предварительно выяснилось, что 35-летняя владелица авто Маргарита В. переписала Volkswagen Passat на жителя Азербайджана 1995 года рождения. Этот мужчина практически сразу продал машину 26-летнему Андрею П., который в свою очередь перепродал транспортное средство 40-летнему Игнату К. — уроженцу Сум.

Предварительно, в результате взрыва автомобиля погиб генерал-майор Ярослав Москалик, однако официально эта информация пока не подтверждена, но и не опровергнута.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.