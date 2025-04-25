Предполагаемый убийца генерала Москалика жил с жертвой в одном подъезде

Предполагаемый убийца генерал-лейтенанта Ярослава Москалика жил с жертвой в одном подъезде. Мужчина, вероятно, разместил автомобиль с взрывчаткой и камерой слежения 16 апреля, а потом покинул РФ, сообщает Baza .

Предполагаемый убийца на протяжении месяца арендовал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова в том же подъезде, где жил Москалик. Жители дома во время беседы с журналистами вспомнили, что Volkswagen Golf, в котором обнаружили СВУ, был припаркован у подъезда с 16 апреля.

В тот же момент там в последний раз видели водителя. В 10:40 25 апреля, когда Москалик покинул подъезд и проходил мимо авто, СВУ сдетонировало. Военный скончался сразу.

Мужчина, управлявший Volkswagen Golf, уехал из РФ в Турцию 19 апреля. Предполагаемый убийца — Игнат К. Он родился в украинских Сумах. Volkswagen Golf приобрели в феврале 2025 года.