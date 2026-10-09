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Дональд Трамп: разговор с Путиным по телефону был успешным

Политика
© Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Фото - © © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и назвал его успешным, сообщает ТАСС.

«Я только что завершил очень успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что стороны договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США. Благодаря этому цена на топливо будет снижаться по всему миру.

Накануне разговор Путина и Трампа анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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