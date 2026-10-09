18-летний мигрант за ночь пытался изнасиловать двух девушек в Москве

18-летний выходец из Средней Азии за одну ночь в Москве попытался изнасиловать сразу двух девушек с интервалом в несколько минут, но обе попытки закончились неудачей. Все произошло во второй половине августа. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, сообщает «МК: срочные новости» .

По данным следствия, поздно вечером 16 августа жертвами 18-летнего мигранта стали две 28-летние жительницы одного из домов по Никулинской улице. Первая пострадавшая возвращалась из магазина, в момент нападения она была в наушниках и не услышала, как следом в подъезд вошел незнакомец. Девушка, жившая на первом этаже, направилась к двери квартиры, как вдруг мужчина схватил ее и начал щупать за интимные части тела. Она закричала, агрессор испугался и убежал.

Однако на этом печальная история не закончилась. Буквально через пять минут в соседнем подъезде иностранец напал на другую девушку, которая шла из гостей. Схема была аналогичной, но жительнице дома удалось отбиться от насильника.

Вторая пострадавшая обратилась в полицию и рассказала об инциденте знакомой. Та решила предупредить другую подругу, проживавшую в этом же доме, — по удивительному совпадению, ею оказалась первая жертва нападавшего. Вскоре мигранта задержали. Следователи предъявили ему обвинение в насильственных действиях сексуального характера, дело уже направлено в суд.

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