Медведь Шредингера в Бурятии: школа на удаленке, родители недовольны

В бурятском селе Кырен Тункинского района объявился медведь — его видели около парка «Путь ветра». Местных жителей призвали не ходить туда и на Центральный стадион, а по возможности вообще не выходить из дома. Школьников перевели на удаленный режим обучения, однако родители оказались недовольны таким форматом, сообщает «Байкал Дейли» .

Бурого хищника начали искать сотрудники Тункинского нацпарка: они прочесали стадион, зону отдыха и прилегающую территорию, но безуспешно. Следы медведя так и не обнаружили — из-за этого зверя прозвали Шредингером: то ли он существует, то ли нет.

Тем не менее из-за хищника учеников местной школы отправили на удаленку на два дня. Родители школьников высказывают недовольство дистантом. В группе «Тунка-инфо.24/7» заявили, что он «не организован от слова „совсем“».

«В лучшем случае просто дают на дом задания, которые потом никто не проверяет. Но в последнее время и этого нет — дистант, по сути, превратился просто в ничегонеделание», — возмутились сельчане.

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