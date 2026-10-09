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Автобус насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на юго-западе Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом говорится в официальном канале ведомства в МАКС .

По предварительным данным, на Варшавском шоссе в районе дома 179 водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося выясняются, какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки.

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