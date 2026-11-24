Водоканалы Подмосковья усилили контроль за коммунальными сетями в ожидании интенсивного снегопада и возможной метели. Бригады дежурят круглосуточно, спецтехника готова к устранению последствий непогоды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Подмосковье ожидается интенсивный снегопад, возможна метель. Может выпасть до 15 см снега. Водоканалы задействовали бригады и спецтехнику для бесперебойной работы систем водоотведения и предотвращения наледи возле объектов коммунальной инфраструктуры.

Специалисты контролируют состояние ливневых и канализационных сетей, оперативно устраняют засоры. При необходимости они откачивают талые воды и обрабатывают проблемные участки противогололедными материалами.

Бригады дежурят круглосуточно и готовы незамедлительно реагировать на инциденты на сетях. Вся необходимая спецтехника приведена в готовность, водители прошли сезонные инструктажи по вождению в сложных погодных условиях.

Жителям рекомендуют по возможности не выходить на улицу во время непогоды. На улице следует избегать конструкций, которые могут пострадать от ветра, и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и по возможности отказаться от поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.