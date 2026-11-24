50-летний адвокат Сергей Жорин перенес операцию и продолжает лечение в итальянской больнице. Он приехал в Европу в рабочую командировку, сообщает kp.ru .

Знакомые адвоката уточнили, что причиной госпитализации стало внезапное ухудшение здоровья, а не автоавария или другое чрезвычайное происшествие. Коллеги назвали случившееся неожиданностью: Жорин следит за здоровьем и регулярно занимается спортом.

«На данный момент новостей немного. Нам известно, что Сергею Викторовичу сделали операцию. Сейчас он находится в больнице. Сам он пока на связь не выходил. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшие пару дней. О других обстоятельствах рассказать не можем. Обязательно передадим Сергею Викторовичу слова поддержки от вас и других людей, которые беспокоятся о его здоровье», — рассказали KP.RU в Московской адвокатской коллегии «Жорин и Партнеры».

Сергей Жорин — кандидат юридических наук. В разные годы среди его клиентов были певцы Юрий Антонов, Лолита Милявская и Олег Газманов, юморист Евгений Петросян, продюсер Бари Алибасов, Иосиф Пригожин и Валерия, рэперы Джиган и Гуф, поэт Илья Резник и блогер Эдвард Бил.

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