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4-летний ребенок ушел на прогулку и пропал в Рязани

В Рязани ищут четырехлетнего мальчика. Ребенок ушел на прогулку, но домой так и не вернулся, сообщает РЕН ТВ .

Мальчик исчез 9 октября в СНТ Химик-1 поселка Строитель. Волонтеры уже выдвинулись на поиски ребенка.

Рост пропавшего 98 см, он худой, с темно-русыми волосами и зелеными глазами. На мальчике была серая кофта с рисунком, белые кроссовки и черные штаны.

Ранее на Пхукете нашли 17-летний подростка из Перми, он оказался в госпитале. Парень попал в смертельное ДТП на такси и впал в кому.

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