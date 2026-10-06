Пропавший на Пхукете подросток найден — он в коме после смертельного ДТП

Пропавший на Пхукете 17-летний подросток из Перми найден в госпитале. Парень попал в смертельное ДТП на такси и впал в кому. По данным SHOT , он единственный выживший в аварии — остальные четверо погибли.

В ночь на 5 октября подросток выехал из дома на Пхукете и отправился гулять с компанией. Через час он написал друзьям, что таксист высадит его в конце пляжа Патонг, дальше он пойдет пешком. Это сообщение стало последним.

Парень родом из Перми, живет с мамой на Пхукете уже два года, хорошо знает остров и раньше никогда не исчезал без предупреждения. Родные забили тревогу днем, а затем всю ночь объезжали полицейские участки и больницы.

Из больницы родным сообщили о пациенте без документов, похожем на их сына. Предварительно, парень попал в ДТП на такси и выжил, другие четверо участников аварии погибли. Подросток остается в коме и пока не приходит в сознание.

Сейчас к поискам подключились правоохранители — они изучают записи городских камер.

В конце июля в Паттайе похожим образом исчезли 22-летняя девушка и ее 17-летний брат. Они уехали из дома на мотоцикле и пропали. Через несколько дней выяснилось, что россиян убили местные рецидивисты, решившие забрать их байк.

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