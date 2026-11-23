Недосып связан с нехваткой условий для сна, а бессонница возникает и при их наличии. Она часто указывает на проблемы со здоровьем, рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам кандидата медицинских наук Елены Царевой, сон влияет на память, концентрацию, настроение и самочувствие. Люди, которые спят меньше 8 часов в день, как правило, более раздражительны, чаще срываются на близких и пропускают тренировки.

«Не стоит путать такие понятия, как „недосып“ и „бессонница“. Недосып — это когда мы сами себя лишаем условий для сна. А бессонница — это когда условия для сна есть, а сна нет, будь то сложное засыпание или ночное пробуждение. И вот здесь лежит грань, которая связана со здоровьем, потому что недосып может быть обусловлен нашим образом жизни, а вот бессонница чаще всего базируется на патологии со стороны здоровья», — пояснила Елена Царева в эфире радио Sputnik.

При недосыпе врач посоветовала создать условия для отдыха: подобрать удобную подушку и время сна. При бессоннице следует искать причины, в том числе тревогу, депрессию и другие заболевания. За частыми ночными походами в туалет могут скрываться остановки дыхания во сне и снижение уровня кислорода, а движения ног также могут вызывать пробуждения.

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