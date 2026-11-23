Балерина Анастасия Волочкова заявила, что незадолго до госпитализации с инфарктом Никита Джигурда был бодр и весел и не жаловался на здоровье, сообщает «Лента.ру» .

Волочкова намерена связаться с главным врачом Боткинской больницы, чтобы узнать подробности о состоянии актера и шоумена. Она планирует рассказать о них в соцсетях тем, кто переживает за артиста.

«Он не жаловался ни на что. Мы недавно общались, все было хорошо, он вообще такой боевой человек. Удивительно, что такое произошло. Я сейчас поеду на съемку и позвоню главному врачу Боткинской больницы», — пояснила Волочкова.

Ранее сообщалось, что 65-летний Джигурда попал в реанимацию с инфарктом после первой в жизни игры в падел. После матча у артиста, ранее страдавшего гипертонией, начались резкие скачки давления до 230. Он не мог уснуть три ночи подряд, лекарства не помогали нормализовать давление.

Сегодня утром его состояние резко ухудшилось. Супруга Марина Анисина вызвала скорую. Врачи провели электрокардиографию и диагностировали инфаркт.

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