Ольга Плечий, учитель математики областного технологического лицея имени В. И. Долгих муниципального округа Истра, вошла в число 30 победителей трека «Учить и учиться» Всероссийского проекта «Флагманы образования», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На индивидуальные конкурсные треки проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило более 35 тыс. заявок. По итогам нескольких этапов отбора определили 60 победителей — по 30 в каждом направлении. Церемония награждения прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах.

Ольга Плечий работает в образовании 12 лет. Педагог уделяет особое внимание внутренней мотивации школьников и эмоциональному интеллекту, изучает подходы мирного образования, делится опытом на семинарах и конференциях.

«Участие в треке обогатило мою педагогическую практику новыми эффективными приемами, способствующими повышению учебной мотивации и познавательной активности учащихся. Освещение хода выполнения заданий в медиапространстве стало отличным инструментом для демонстрации моей педагогической экспертности и укрепления профессионального авторитета», — отметила Ольга Плечий.

Педагог назвала проект сообществом сильных людей и возможностью для самовыражения и саморазвития. Она рекомендовала коллегам участвовать в подобных проектах и не бояться профессиональных вызовов.

«Флагманы образования» выявляют мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.