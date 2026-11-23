Люди с низкой самооценкой редко извиняются: даже небольшой промах они воспринимают как удар по личности, рассказала психолог Юлия Бузынникова, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, за отказом извиняться могут стоять стыд, страх потерять лицо и путаница между виной и ответственностью.

«Обида возникла, разговор зашел в тупик, а вместо признания неправоты человек шутит, защищается или переводит стрелки. Чем настойчивее вы ждете извинения, тем сильнее он закрывается. Это похоже на равнодушие, но чаще мешают стыд, страх потерять лицо или убеждение, что извиниться — значит, проиграть. Для некоторых признать ошибку — почти то же самое, что признать несостоятельность. При хрупкой низкой самооценке даже небольшой промах ощущается как удар по личности или авторитету. Защита включается раньше, чем человек успевает оценить ситуацию», — поделилась Бузынникова.

Если родители замалчивали ошибки, стыдили за них и не просили прощения, ребенок мог не научиться обсуждать промахи. Психолог посоветовала не добиваться идеальных извинений, а обозначать конкретный поступок, свои чувства и ожидания, не переходя к оценке характера и прошлым обидам.

Готовность партнера к взаимодействию стоит оценивать по поведению. Если он обесценивает слова и не уважает личные границы, Бузынникова рекомендовала прекратить диалог.

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