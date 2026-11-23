Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов заслушал доклад заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина, который рассказал, какие территории в регионе уже доступны жителям после обновления и что еще будет сделано.

«Если говорить о благоустройстве. В этом году мы реализуем большую масштабную программу, это 64 крупных территории: 10 парков, 11 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 10 набережных, 12 скверов. И также у нас программа по малым общественным территориям, их 56 в этом году», — рассказал Хайкин.

В качестве примеров Хайкин привел наиболее крупные объекты. В Ступине специалисты отремонтировали проспект Победы. Территория благоустройства составила 1,9 га. Были сделаны пешеходные дорожки, зоны отдыха, фонтан, скамейка и урны, а также навигация, освещение, озеленение и видеонаблюдение.

В Шатуре провели благоустройство общественных территорий в районе проспекта Ильича. В рамках первого этапа в порядок привели пешеходные дорожки, зоны отдыха, перголы с качелями, детские и спортивные площадки, а также скамейки и урны с навигацией. Территория составляет 2,1 га.

«В Борогодске это Богородский бульвар. Территория, которую просили жители, — привести ее в порядок. Андрей Юрьевич, вы были на этом объекте, когда мы начинали работы. Объект открыт, объект работает, люди благодарят», — рассказал Хайкин.

В Орехово-Зуеве, по словам Хайкина, центр города стал последней частью населенного пункта, которую полностью обновили.

В Наро-Фоминске благоустроили площадь Молодежную, которая является победителем конкурса малых городов и исторических поселений. В Красногорске в порядок привели площадь Оптиков. В пример также были приведены: в Лобне — «Зенитка», в Подольске — площадь и сквер Ленина, в Истре — историческая часть города.

О парках и скверах

В 2026 году открыли 10 парков. Работы шли в разных городских округах региона, от Орехово-Зуева до Электрогорска. Самыми заметными по площади стали лесопарки: Вишняковский в Балашихе на 85 га и Лечищево в Истре на 108 га.

В Павловском Посаде благоустроили парк на месте разрушенного Дома Культуры Потапова. Он тоже функционирует, площадь объекта составляет почти 10 га.

Среди парков появились «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве площадью 2,4 га, парковая зона в Восходе на 3,5 га и первый этап Центрального парка культуры и отдыха в Люберцах на 9,7 га. Кроме того, открылись сквер возле районного Дома культуры в Талдомском округе, сквер в микрорайоне Депо в Лобне, сквер «Журавли» на улице Первомайской в Ивантеевке округа Пушкинский и сквер на улице Левшина в Коломне.

Новые скверы обустроили в Реутове на улице Октября (1,6 га) и Каштановый (1,5 га), в Коломне появился сквер «Блюдечко» (1,3 га). Зоны отдыха создали у Борисоглебского озера в Раменском округе, на берегу реки Учи в Ивантеевке, на набережной пруда Москвич в Лобне и у Барашкинского пруда в Химках.

О набережных и лесопарках

Из набережных открылись зоны у Стахановского озера в Электрогорске (1,2 га), у озера Сенеж в Тимонове Солнечногорска (4,9 га) и «Северные пруды» в Сергиевом Посаде (2,5 га). Также в регионе появились лесопарки: «Массовка» в Дедовске Истры, лесопарк на улице Неделина в Щелкове, «Волхонка» в Богородском округе и «Восьмидорожье» в Раменском округе.

Открылась вторая очередь лесопарка «Вишняковский» в Балашихе. Зоны досуга и отдыха заработали в парке «Мечта» в Селятине Наро-Фоминского округа, в парке Ивановские пруды в Красногорске, в городском парке Краснознаменска, в парке «Ривьера» в Можайске.

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