Подведены итоги девяти месяцев текущего года по случаям вандализма с автомобилями. Из статистики следует, что чаще всего хулиганы действовали в сентябре, сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Москва и Московская область оказались на первом месте по количеству обращений — 40,29%. Вслед за ними в антирейтинге расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,2%), Краснодарский край (3,57%) и Самарская область (2,72%). А наиболее спокойными для владельцев автомобилей регионами стали Курганская, Ивановская, Магаданская, Амурская и Сахалинская области.

Чаще других от действий вандалов страдали владельцы Haval — 9,98%. Вторую строчку занимает Geely (9,75%). Далее следуют отечественная ВАЗ (LADA) с показателем 8,78%, Chery (8,72%) и Belgee (4,48%). Таким образом, три из пяти марок 2026 года, наиболее уязвимых для вандализма, представляют Китай, что вполне объяснимо: на российском авторынке в целом преобладают автомобили китайских брендов.

Среди тех, кто пострадал от действий третьих лиц, больше всего владельцев-мужчин — на их транспортные средства пришлось 58,6% обращений по каско. Женщины сталкивались с такими инцидентами реже — 36%. Еще 5,38% случаев приходится на юридических лиц. Если смотреть по возрасту, то чаще всего от действий вандалов страдали автовладельцы-миллениалы 41–50 лет — 35,8% обращений. На втором месте группа 31–40 лет — 30,7%. Существенно реже фиксировались случаи со страхователями 51–60 лет (16,7%) и старше 60 (14%). Самыми редкими пострадавшими оказались молодые автовладельцы до 30 лет — на них пришлось 2,8% обращений.

Распределение обращений по месяцам продемонстрировало, что активность вандалов в течение года заметно колебалась. Максимум инцидентов произошло в сентябре — 8,23% всех случаев повреждения автомобилей по каско за три квартала 2026 года. Второе место у августа — 7,62%, а третью позицию занимает май с результатом 7,28%.