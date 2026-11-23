Ни в коем случае не трогать: в Белгороде могут разбрасывать отравленные деньги

В нескольких районах Белгорода выявлены случаи появления подозрительных денежных купюр. Они могут быть обработаны опасными химическими веществами, сообщает городская администрация.

Власти предупредили горожан, что прикосновение к таким банкнотам способно причинить серьезный вред здоровью. Трогать любые обнаруженные на улице подозрительные предметы, включая деньги, категорически запрещено.

В мэрии напомнили базовые меры предосторожности. При обнаружении бесхозной или забытой вещи в общественном транспорте, магазине, подъезде либо на тротуаре к ней нельзя прикасаться. Ограничение распространяется не только на наличные, кошельки и банковские карты, но и на пакеты, коробки, игрушки, бутылки, смартфоны, пауэрбанки, сладости и прочие находки. Даже безобидный на первый взгляд предмет может представлять угрозу и быть оставлен умышленно.

Ранее в Макеевке в Донецкой Народной Республике местный житель подобрал у остановки общественного транспорта пятитысячную банкноту и вскоре попал в стационар с признаками отравления неизвестным веществом. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, а в ведомстве призвали граждан не поднимать с земли деньги и любые подозрительные предметы.

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