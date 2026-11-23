Злоумышленники специально покупали автомобили премиум-класса и намеренно провоцировали на них столкновения с транспортными средствами других участников дорожного движения. Излюбленным местом их деятельности становились участки дорог с круговым движением, а модели машин подбирались так, чтобы стоимость ремонта для страховых компаний оказывалась как можно выше.

На суде подсудимые представляли себя «санитарами дороги» и утверждали, что якобы обучают невнимательных водителей правилам дорожного движения. В действительности же на протяжении многих лет они умышленно создавали аварийные ситуации, подвергая опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения — пешеходов и пассажиров транспортных средств, среди которых могли находиться и дети. Единственной настоящей целью мошенников было личное обогащение.

Противоправная деятельность злоумышленников привлекла внимание страховых компаний. СОГАЗ инициировал расследование при поддержке Блока защиты активов Страхового Дома ВСК. Страховщики собрали материалы и доказательства, которые легли в основу заявления, направленного в правоохранительные органы.

В 2024 году правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников: В 2024 году правоохранительные структуры остановили противоправную деятельность злоумышленников: организаторов автоподстав задержали, по фактам были открыты уголовные дела и запущено расследование. К декабрю 2025 года материалы дела поступили в производство Ленинского районного суда города Оренбурга.

Оба обвиняемых были признаны судом виновными в страховом мошенничестве, которое они совершили в составе группы по предварительному сговору. Основному фигуранту вынесли приговор в виде пятилетнего срока в исправительной колонии общего режима, дополнительно назначив штраф в размере 500 тыс. рублей. Второму участнику определили два года принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. Кроме того, обоих на срок от полутора до почти трех лет лишили права садиться за руль.

«Мошенничество с „автоподставами“ на круговом движении встречается часто, но его сложно доказать. Положительную следственно-судебную практику и полученный опыт мы используем и масштабируем, чтобы разоблачать таких злоумышленников в других регионах и привлекать их к уголовной ответственности. Мы также продолжим работу в Оренбургской области», — отметил руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК лег Ручкин.