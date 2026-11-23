Воробьев напомнил о важности работы по профилактике ЧС в зимний период
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность проведения мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций в зимний период.
«МЧС во все времена выполняет очень важную работу. Их задача, как и наша – не допустить ЧС и эксцессов», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.
Губернатор отметил, что для недопущения чрезвычайных ситуаций должны быть заранее проведены профилактические и подготовительные мероприятия.
«Это касается и пожаров, и наводнений, и защитных сооружений. Всего, что касается безопасности человека», — заключил Воробьев.
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