Введение технологического сбора может привести к подорожанию электроники в России на 3–5%, причем сильнее всего это затронет недорогие устройства. Однако покупать технику в панике перед 1 декабря не стоит: на уже ввезенные в страну гаджеты сбор не начисляется, а дата его введения может использоваться магазинами как маркетинговый повод для ускорения продаж. Об этом РИАМО сообщили эксперты рынка электроники.

По оценке основателя INSYTE Electronics Сергея Грибанова, сбор, который будут платить импортеры и производители за каждое устройство, в конечном итоге может перейти в розничную цену. Однако эффект проявится не сразу: техника, уже находящаяся на складах и ввезенная до введения новых требований, пока не должна дорожать из-за нового платежа.

«Сначала магазины распродадут запасы, поэтому подорожание пойдет постепенно, в течение одного-двух месяцев», — пояснил Грибанов.

По его оценке, в среднем электроника может прибавить в цене 3–5%. При этом одинаковый сбор на каждое устройство сильнее отразится на стоимости бюджетной техники. Например, для смартфона за 10 тысяч рублей дополнительный платеж окажется более заметным, чем для ноутбука за 150 тысяч.

Эксперт также предупредил, что некоторые продавцы могут использовать введение сбора как повод для дополнительного повышения цен. Поэтому итоговое подорожание отдельных моделей может отличаться от среднего прогноза.

Руководитель проекта «Промолокатор» Андрей Ермошин обратил внимание, что утвержденные ставки сбора на старте относительно невелики. При наличии маркировки за смартфон предусмотрено 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей. Без маркировки суммы составят 496 и 992 рубля соответственно.

«В среднем и дорогом сегменте это некритично — один рабочий промокод маркетплейса или банковский кэшбэк полностью перекрывают такую наценку. Заметнее всего сбор скажется на бюджетных устройствах: там лишние 500–1000 рублей ощутимы, поэтому скидки и промокоды на недорогие модели станут скромнее», — пояснил Ермошин.

По словам эксперта, магазины могут использовать дату 1 декабря как маркетинговый повод перед Черной пятницей, чтобы подстегнуть спрос. При этом на технику, уже ввезенную в страну, сбор не начисляется. Поэтому, считает Ермошин, срочно покупать гаджеты без реальной скидки только из-за приближения этой даты нет смысла.

Грибанов также не призывает покупателей устраивать ажиотажный спрос, однако тем, кто и без того планировал приобрести смартфон или ноутбук до Нового года, советует учитывать возможное постепенное повышение цен после распродажи старых запасов.

Для российских производителей, включенных в реестр промышленной продукции, условия сбора предусмотрены более мягкие. По мнению Грибанова, это может стать дополнительным стимулом для локализации производства.

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