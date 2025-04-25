Депутат Заварзин: я уверен на 100%, что за убийством Москалика стоит Киев

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что за убийством генерал-лейтенанта Ярослава Москалика стоят украинские и британские спецслужбы, сообщает Инфо24 .

В подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля Volkswagen Golf погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, занимавший должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. По предварительной информации, в автомобиле было заложено самодельное взрывное устройство, которое было активировано дистанционно в момент, когда Москалик проходил рядом.

«Я уверен на 100%, что за этим терактом стоит Киев. Это работа украинских спецслужб, которые действовали по наводке британской MI6. Я уверен, что следствие все это подтвердит. Это дело рук (главы ГУР Минобороны Украины Кирилла – ред.) Буданова* и его банды, а также (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, который уже поехал крышей», — отметил Виктор Заварзин.

Депутат призвал российские спецслужбы усилить меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций и выразил надежду на то, что Москва потребует от Вашингтона оказать давление на украинскую сторону, чтобы террористические акты на российской территории прекратились.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.