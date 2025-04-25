Захарова посчитала терактом подрыв генерала Москалика

сегодня в 15:10

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика — террористическая атака. Об этом сообщает ТАСС .

Она отметила, что в центре Европы, мира, идут боевые действия. Основной вопрос — как их остановить.

Ежедневно гибнут люди. 25 апреля, по словам Захаровой, в результате террористической атаки был убит российский военный.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявляла, что машина, возле которой проходил Москалик, была взорвана. Было активировано самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.