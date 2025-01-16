Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко заявил, что видит колоссальную разницу между нуждающимися украинскими беженцами и спекулянтами. Последних устраивает конфликт в родной стране, потому что они могут тратить «грязные деньги» в Монако, сообщает ТАСС .

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — заявил Данко.

Он также коснулся темы запрета транзита газа в Словакию через Украину. Вице-спикер подчеркнул, что поспешная реакция страны на сложившуюся ситуацию не решит проблему.

Что касается слов премьер-министра Роберта Фицо о жестких ответных мерах для Украины, Андрей Данко напомнил, что премьер тоже политик. Часто ему приходится действовать не так, как было сказано ранее.

«У меня всегда была четкая позиция относительно Российской Федерации. Для меня было большой честью выступить в Государственной думе в 2018 году. У меня здесь хорошие отношения», — отметил Данко.

Словацкая оппозиция собирается выдвинуть вотум недоверия нынешнему правительству Роберта Фицо. Сам премьер-министр заявил, что хочет, чтобы голосование состоялось.