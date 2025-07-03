По мнению эксперта, из объяснения СБУ известно, что лишение гражданства является преддверием депортации Онуфрия из страны, чтобы впоследствии заменить на того, кто под угрозой лишения регистрации подчинит Украинскую православную церковь (УПЦ) Православной церкви Украины. Однако исповедники вроде митрополита Антония и Феодосия не позволят этому случиться, и по итогу УПЦ будет лишена регистрации.

Более того, лишение митрополита Онуфрия гражданства говорит о том, что коллаборационизм с «укрорейхом» бесполезен. Зеленский демонстрирует политическую волю к полному уничтожению православия. Такое решение, конечно, было согласовано с США. По мнению эксперта, в такой ситуации спасти православие может только русская армия.

Фролов отметил, что лишение гражданства митрополита является четким стратегическим шагом к лишению УПЦ юридической регистрации, что автоматом делает для России безальтернативным отвержение каких-либо лжемиротворческих инициатив.

«Если Россия разменяет спасение православия на видимость ничтожных уступок, то обречет себя на историческое поражение и позор. Отказ от освобождения Киева обречет православие в колыбели крещения Руси на уничтожение», — заключил Фролов.