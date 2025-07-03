сегодня в 16:18

Предложения лидеров «Сильных идей» включат в методичку по послеродовой помощи

Предложения лидеров форума «Сильные идеи для нового времени» включат в методичку по послеродовому сопровождению. Агентство стратегических инициатив совместно с Минздравом РФ создадут рекомендации, в которых укажут наиболее успешные региональные практики, а также модели для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба форума.

В качестве примера приводятся три инициативы. Первая — «Роддом с душой» (Челябинская область). Там волонтеры-мамы оказывают помощь с грудным вскармливанием. Также они морально помогают.

Вторая — программа психологической и медицинской помощи (фонд «Подари солнечный свет»). Речь идет о доступе к специалистам для родителей, у которых появился ребенок.

Третья — «Семейные МФЦ». Открыто 100 центров в 54 регионах России. В дальнейшем будет расширение.

Директор дивизиона семьи АСИ, заместитель руководителя направления «Социальные проекты» Григорий Сайфуллин сказал, что методические рекомендации дадут возможность систематизировать лучшие практики.

Представители бизнеса тоже принимают участие. ГК «Дело» предоставляет выплату в размере 1 млн рублей за третьего ребенка своим работникам. Со-модератором сессии была журналист и политолог Анна Шафран.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в Москве 2–3 июля. Его проводят в национальном центре «Россия».