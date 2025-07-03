В новую школу мкр. Барыбино завезли учебники и устанавливают оргтехнику

В микрорайоне Барыбино г. о. Домодедово завершается строительство современной школы на 550 мест. Общая строительная готовность объекта составляет 95%. Об этом представители подрядной организации сообщили главе городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой во время выездного осмотра, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании уже установлена мебель, оборудование завезено в столовую и библиотеку, а в классах всё готово к приему учеников. Остались финальные штрихи — завершаются отделочные работы и монтаж технологических систем.

«Выполнено благоустройство, сейчас идет подсев газона, полив. Посадили кустарники. Всё выполнено в формате МАФ — это малые архитектурные формы, игровые городки. Внутри завершаем монтаж технологического оборудования», — сообщил представитель подрядчика Алексей Вихрев.

Особое внимание уделено актовому залу, рассчитанному на 200 мест. Кресла, по словам подрядчика, поступят 2 июля. Монтаж займет не более двух дней:

«Будут софитные стойки, балки, подсветка сцены и сидений, розеточные группы, акустика — всё для проведения качественных мероприятий», — добавил Вихрев.

Новая школа отвечает всем современным стандартам. В ней оборудованы кабинеты естественно-научного цикла, мастерские, библиотечно-информационный центр, зона психолого-педагогической поддержки и медицинские помещения. А ещё — два просторных спортивных зала с мягкой обшивкой стен для безопасности занятий.

«Мы обратили внимание даже на электронное табло в спортзале — такое есть далеко не в каждой школе. А с пришкольной территории открывается потрясающий вид на лес — это вдохновляет», — делится своими впечатлениями корреспондент Елена Федорова.

Для жителей микрорайона Барыбино открытие школы станет настоящим подарком к важной дате — 125-летию поселка.

«Все — и дети, и учителя, и жители — ждут открытия. Это будет настоящий подарок. 1 сентября 2025 года ребята придут не просто в новое здание, а в пространство, где есть возможность учиться в математическом, экологическом и агротехнологическом классах», — рассказала директор Барыбино-Белостолбовской школы Марина Чабан.

В ближайшие недели подрядчики завершат оставшиеся работы. А уже осенью школьники войдут в просторные и современные кабинеты, чтобы начать новую главу своего обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.



Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.