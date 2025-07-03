Звезды Хайпа зажгли на VI Форуме Агутина в Сочи

в Сочи в рамках VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина 2 июля прошло масштабное шоу «Звезды Хайпа» — подарок от международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» для всех участников события. На сцену вышли самые популярные молодые артисты, покорившие интернет-аудиторию, с впечатляющей музыкальной программой, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Вечером на главной площадке форума в Красной Поляне выступили: Валя Карнавал, ЦУ-Е-ФА, Milana Star, Мария Янковская, Miroslava&Zlata&Даша Да, Amirchik, GAVRILINA, ZAUR&MEIRINKITO, Роман Исаев, VEIGEL, SASHA STONE, KOLUNOV, Konfuz, Фогель, MELISSA, MONA, SERYBKINA, Wallem, KAYA и Артур Пирожков. Ведущими мероприятия стали Валя Карнавал и Женя Лизогуб.

Открыл шоу обратным отсчетом сам Леонид Агутин, вдохновитель проекта. «Ваше желание — самое главное! — обратился он к зрителям. — Без него мы не проводили бы такие форумы. Мы счастливы видеть вас здесь, рады вашему стремлению учиться новому, провести время с пользой и удовольствием. Когда вы приходите, мы понимаем — все не зря!»

Форум Агутина — это масштабное семейное событие, объединяющее молодежь и дающее ей импульс для развития. Талантливые дети и подростки со всей страны приезжают сюда вместе с родителями. В течение 10 дней они посещают мастер-классы, учатся у звезд эстрады, композиторов и сценаристов, раскрывая свой потенциал и укрепляя семейные узы. Для «Русской Медиагруппы», для которой поддержка семейных ценностей — важная миссия, большая честь выступать партнером форума.

В этом году фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» подготовил для гостей особенный сюрприз, привезя в Сочи сразу две концертные программы: шоу «Звезды Хайпа» и Гала-концерт VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина и звезд «Русского Радио».

«Я очень рад, что в этом году мы партнеры такого замечательного фестиваля! Что эти несколько дней мы вместе делаем так, чтобы вам было интересно и радостно, чтобы как сказал Леонид Агутин, ваши лица были счастливыми! Надеюсь, наше участие сделает для вас этот фестиваль еще более ярким и запоминающимся, и вы будете с нетерпением ждать новых встреч», — обратился к зрителям председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Как отметила музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских, проекту «Звезды Хайпа» уже пять лет, и он продолжает радовать зрителей в рамках фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».

«Эта концепция стала так популярна, что у нее появился еще один формат — премия „Звезды Хайпа“. В прошлом году мы привезли в Москву целую „фуру хайпа“ и пообещали зрителям, что проедем по всей стране. Мы регулярно получаем сообщения от поклонников проекта из разных уголков России, которые с нетерпением ждут, что наше шоу приедет и к ним. И вот мы в Сочи. И я как создатель этого проекта ощущаю огромную гордость, видя, какая атмосфера на площадке, как зрители подпевают артистам, что порой даже становится не слышно самого исполнителя. Следующий наш концерт „Звезды Хайпа“ состоится уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Следите за анонсами. И конечно, ждем всех на премии „Звезды Хайпа“ 12 ноября на LIVE ARENA», — пояснила Столповских.

В программе концерта прозвучали главные хиты — от Drama Queen Вали Карнавал до Sigma Girl Марии Янковской, продолжения нашумевшего Sigma Boy; от «Зацепила» Артура Пирожкова до «Дороже золота» MONA.

Шоу объединило зрителей всех возрастов, создав атмосферу единения. Гости с воодушевлением подпевали любимым трекам. Концерт получился таким же ярким, зажигательным и стильным, как и все проекты «Звезд Хайпа».

Уже 10 июля в Красной Поляне состоится Гала-концерт VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина и звезд «Русского Радио». На сцену выйдут сам Агутин, Артур Пирожков, Тимур Родригез, Akmal’ и другие артисты. Молодые исполнители представят классические хиты, а мэтры эстрады — современные треки в своей уникальной интерпретации.