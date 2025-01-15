Правительству Фицо хотят вынести вотум недоверия в Словакии

сегодня в 18:42

Словацкая оппозиция собирается выдвинуть вотум недоверия нынешнему правительству Роберта Фицо, сообщает ТАСС со ссылкой на Dennik N.

Соответствующее предложение уже внесено в Национальный совет (парламент) страны. Таким образом, будет созвано специальное заседание, на котором проведут голосование по данному вопросу. Оно должно состояться в течение ближайших семи дней.

Представители оппозиции объяснили причину такого шага. По их словам, в правящей коалиции есть внутренние проблемы. Также они указали на недостатки системы здравоохранения, слабые экономические показатели республики и рост цен.

Сам Фицо уже прокомментировал эту информацию. Он отметил, что хочет, чтобы голосование состоялось.

Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине из-за остановки транзита газа. Словакия может наложить вето на решение ЕС отправить 50 млрд евро Киеву.