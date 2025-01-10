Фицо готов заблокировать помощь Украине из-за остановки транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не будет решен вопрос с транзитом газа, сообщает РИА Новости .

Ситуацию обсудили во время заседания парламентского комитета по европейским делам. Премьер Словакии заявил о готовности наложить вето на решение ЕС отправить 50 млрд евро для Украины.

«Если нам сообщат через три недели, что Украина все блокирует (в вопросе транзита газа — ред.), я заблокирую финансовую помощь Украине без проблем», — заявил Фицо.

Ранее власти Словакии заявили об ответных действиях на прекращение Киевом транзита российского газа в Европу. Фицо пообещал на уровне Евросоюза остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии.

Как скажется на Европе решение Украины не продлевать договор о транзите природного газа из РФ и можно ли перенаправить поставки по другим маршрутам, читайте в материале РИАМО.