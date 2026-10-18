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Дожди и северный ветер будут днем 18 октября в Московском регионе

В воскресенье, 18 октября, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В дневное время столбики термометров в Московском регионе поднимутся до 13–15 градусов тепла. Прогнозируется небольшой, а местами умеренный дождь.

Ветер ожидается северный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха существенно понизится и составит от 3 до 5 градусов выше нуля при сохранении переменной облачности с прояснениями. На территории Московской области местами пройдут небольшие дожди. Скорость северного ветра составит 6–11 метров в секунду.

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